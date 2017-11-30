Проект ОНФ "Легенды спорта - детям" шагает по стране

Фото пресс-службы регионального отделения ОНФ

Проект Общероссийского народного фронта "Легенды спорта – детям" затронет все регионы России. Мероприятия стартовали в октябре 2017 года со встречи тюменских школьников и юных спортсменов с именитыми боксерами. В ноябре эстафету принял Пермский край, где проходит неделя спорта ОНФ.

Неделя спорта ОНФ ознаменовала официальный старт федерального спортивного проекта ОНФ "Легенды спорта - детям". Цикл спортивных мероприятий начался в понедельник с мастер-класса Алексея Мишина для молодых борцов греко-римского стиля в физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК) "Победа". После тренировки именитого спортсмена окружили юные борца, которые имели возможность сфотографироваться со своим кумиром, взять автограф.

Во вторник мастер-классы продолжила олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина. Знаменитая фигуристка, олимпийская чемпионка показала юным фигуристам основы правильного скольжения и торможения, элементы фигурного катания. В среду к Татьяне присоединится ее супруг, олимпийский чемпион Алексей Ягудин. На двоих они провели четыре мастер-класса, причем два из них - в формате массового катания. Завершится неделя спорта матчем ветеранов хоккейного клуба "Молот-Прикамье" с прославленными звёздами хоккейного клуба "Легенды хоккея".

"Дети должны расти сильными, любить спорт и иметь возможность им заниматься, уметь постоять за себя. Лидер нашего движения, президент России Владимир Путин неоднократно отмечал необходимость развития как детского, так и дворового спорта. Важно не только заниматься развитием спортивных детско-юношеских школ, но и создавать возможности вовлечения в спортивную жизнь всех детей. Поэтому проект "Легенды спорта - детям" затронет все регионы страны", - рассказала представитель Центрального штаба ОНФ Светлана Галактионова.

Напомним, в октябре состоялось первое мероприятие проект "Легенды спорта – детям" в Тюмени. Тогда около 200 тюменских школьников и юных спортсменов пообщались с именитыми боксерами: капитаном сборной команды России по боксу, многократным чемпионом мира и Европы по боксу Евгением Макаренко и его тренером Василием Вольфом, а также тренером знаменитого Кости Цзю - Владимиром Черней.

В начале ноября во время визита Светланы Галактионовой в Тюмень инициаторы проекта обсудили дальнейшее его развитие. Основной посыл таков: это должны быть не разовые спортивные мероприятия, а системная работа по привлечению детей и молодежи в различные виды спорта, приобщению к здоровому образу жизни и физической культуре.