Дом культуры "Водник" приглашает на праздник ко Дню матери

Конкурсная программа "Ах, какая женщина!", посвященная Дню матери, пройдет 19 ноября в ДК "Водник" (Судоремонтная, 1А). Начало в 13:00.

В программе конкурса запланировано выступление участниц, а также демонстрация конкурсантками готовых кулинарных шедевров и их дегустация членами жюри. В рамках мероприятия пройдет показ новой коллекции одежды от студии авторского войлока под названием "С душой". Участницы конкурс сейчас активно готовятся к мероприятию и репетируют конкурсные номера.

Творческие коллективы Дома культуры "Водник" между выступлениями участниц исполнят творческие номера и создадут атмосферу праздника. завершится мероприятие торжественным награждением участниц и объявлением победителей.

Членами жюри выступят фолтмейкер, стилист, участница проекта ЦУМ "FashionLab" Надежда Брежнева и директор ДЮЦ "Град" Эдвард Геносян.

Дом культуры "Водник" приглашает всех желающих посетить мероприятие и получить заряд хорошего настроения от выступлений участниц и творческих коллективов. Вход свободный.

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.