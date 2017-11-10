ОНФ планирует проводить новые встречи детей и подростков с именитыми спортсменами

Встречи детей и именитых спортсменов будут проходить в Тюмени в рамках проекта Общероссийского народного фронта "Легенды спорта - детям". Юные тюменцы получат возможность пообщаться с чемпионами и знаменитыми тренерами, поучаствовать в мастер-классах и открытых тренировках.

Как отметила представитель Центрального штаба ОНФ Светлана Галактионова, это должны быть не разовые спортивные мероприятия, а системная работа по привлечению детей и молодежи в различные виды спорта, приобщению к здоровому образу жизни и физической культуре.

"Президент РФ, лидер ОНФ Владимир Путин неоднократно отмечал необходимость развития как детского, так и дворового спорта. Важно не только привлекать спортивные детско-юношеские школы, но и тех детей, которые сегодня не вовлечены в спорт. Создавать при этом возможности, чтобы все дети без исключения могли заниматься спортом", - подчеркнула Светлана Галактионова.

Уже доказала свою эффективность практика проведения в общеобразовательных школах уроков физкультуры по разным видам спорта – самбо, дзюдо. Это не обычный урок, на котором бегают с мячом и выполняют стандартные упражнения, а на полупрофессиональной основе дети знакомятся с видами спорта.

"Многие дети, к сожалению, не знают и не помнят легендарных спортсменов, которые завоевывали золотые медали на Олимпиадах, устанавливали рекорды, добивались высоких достижений. Мероприятия в рамках проекта "Легенды спорта" дают возможность не просто узнать о них, но и познакомиться с таким людьми, получить от них полезные жизненные советы, мастер-классы и рекомендации. Такие встречи – стимул стремиться к высоким достижениям. Кроме того, это способствует популяризации спорта среди детей и молодежи", - прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области Александр Пересторонин.

Первым успешным опытом стало проведение в начале октября 2017 года встречи тюменских школьников и юных спортсменов с именитыми боксерами. Более 200 ребят познакомились с капитаном сборной команды России по боксу, многократным чемпионом мира и Европы по боксу Евгением Макаренко и его тренером Василием Вольфом, а также узнали секреты мастерства от тренера знаменитого Кости Цзю - Владимира Черни.

В планах – проведение еще одного мероприятия по другому виду единоборств в Тюмени.

Крупные спортивные мероприятия проходят и в других регионах России. Так, в Перми с 28 ноября по 3 декабря в рамках проекта "Легенды спорта - детям" пройдет "Неделя спорта ОНФ". В мероприятиях примут участие детско-юношеские команды по хоккею из разных городов – Пензы, Москвы, Сочи, городов Приволжья и Урала.

Партнерские матчи будут проходить как на крытых площадках, так и на открытом воздухе. Пройдут спортивные мероприятия по баскетболу, фигурному катанию. Один день программы будет посвящен сдаче норм ГТО.

Поддерживать юных участников будут известные российские спортсмены.