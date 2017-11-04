Конкурс "Мисс Тюмень" завершил отбор участниц

16:48 04 ноября 2017
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Фото из группы "ВКонтакте" "Конкурс красоты "Мисс Тюмень"

Дополнительный кастинг для желающих принять участие в конкурсе "Мисс Тюмень" прошел сегодня в гастробаре "Винчестер". Специальным членом жюри выступила Ксения Белоусова, тюменская модель мирового уровня, пишет "Тюменская область сегодня".

Напомним, финал конкурса состоится 7 декабря в КТЗ "Золотые ворота Сибири" в 19:00. Победители получат социальные призы от партнеров, а также возможность стать членом тюменского модельного агенства и отправиться на всероссийские и международные конкурсы.

Получить более подробную информацию и узнать об участницах, которые уже прошли в финал, можно в официальной группе конкурса "Вконтакте" по ссылке http://vk.com/club132551166.

Теги: конкурс красоты , кастинг
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