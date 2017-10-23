Тюменский ансамбль татарской песни даст юбилейный концерт в Москве

Народный ансамбль татарской песни "Сандугач" из Ялуторовска выступил 22 октября с юбилейным концертом в честь своего 25-летия в Татарском культурном центре в Москве. Поддержку коллективу обеспечила татарская общественная организация "Яшь Буын".

Ансамбль основан в 1990 году в Доме культуры Ялуторовска. Первоначально коллектив назывался "Умырзая", а название "Сандугач" он получил в 2001 году. В составе ансамбля - 15 человек, руководителем со дня его основания является Зугря Кожевникова.

В 2005 году за распространение песенной культуры народа и сохранение его культурного наследия фольклорный коллектив получил статус "народный". "Сандугач" неоднократно побеждал на различных национальных и международных фестивалях и до сих пор продолжает активную творческую деятельность, принимая участие в городских мероприятиях Ялуторовска и Тюмени, продолжая пользоваться популярностью среди зрителей, пишет "Тюменская область сегодня".

