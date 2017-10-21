Соотечественникам помогают переехать в Тюменскую область

В Тюменской области продолжается реализация госпрограммы по содействию добровольному переселению в регион соотечественников, проживающих за рубежом. В 2017 году запланировано принять около 230 человек, включая участников программы и членов их семей.

Как сообщили в пресс-службе областного департамента труда и занятости населения, в этом году Межведомственная комиссия приняла положительное решение по 86 заявлениям соотечественников об участии в программе, с членами семей их общее число составило 241 человек. При этом за 9 месяцев на условиях программы в Тюменскую область уже переехало 238 человек.

Согласно программе, участники программы и члены их семей могут приобрести российское гражданство в упрощенном порядке и получить выплаты из средств федерального и областного бюджета. Чтобы стать участником программы, соотечественник должен обладать профессией, востребованной в выбранном для трудоустройства и проживания регионе, а также иметь возможность решить здесь жилищный вопрос.

На сегодня востребованы вакансии врачей различных специализаций, фельдшеров, педагогов, агрономов, инженеров, ветеринарных врачей, зоотехников, электромонтеров и других квалифицированных специалистов.