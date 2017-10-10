Вакциномобиль будет ждать тюменцев возле торгового центра

17:20 10 октября 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
pixabay.com

В Тюмени в это воскресенье, 15 октября, любой желающий сможет бесплатно поставить прививку от гриппа в мобильном медицинском центре у ТРЦ "Кристалл". С 10 до 16 часов горожан будут принимать сотрудники поликлиники № 17. 

За сентябрь в вакциномобиле, который появлялся возле тюменских торговых центров и в местах, где проходили массовые мероприятия, было привито 885 человек. На прошлых выходных поставить вакцину предлагали возле ТРЦ "Вояж" и в Комсомольском сквере.

Тюменцам напоминают, что бесплатно поставить прививку против гриппа все еще можно в поликлинике по месту жительства и в медицинских центрах области. 

Теги: прививки , торговые центры , грипп
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2017