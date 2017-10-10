Вакциномобиль будет ждать тюменцев возле торгового центра

В Тюмени в это воскресенье, 15 октября, любой желающий сможет бесплатно поставить прививку от гриппа в мобильном медицинском центре у ТРЦ "Кристалл". С 10 до 16 часов горожан будут принимать сотрудники поликлиники № 17.

За сентябрь в вакциномобиле, который появлялся возле тюменских торговых центров и в местах, где проходили массовые мероприятия, было привито 885 человек. На прошлых выходных поставить вакцину предлагали возле ТРЦ "Вояж" и в Комсомольском сквере.

Тюменцам напоминают, что бесплатно поставить прививку против гриппа все еще можно в поликлинике по месту жительства и в медицинских центрах области.