В тюменских вакциномобилях прививки поставили почти 900 человек. Кампания продолжается

Активная работа по вакцинопрофилактике в Тюмени началась в сентябре. Сотрудники городских поликлиник выезжали на предприятия, в учреждения образования, а также проводили работу на базе мобильного медицинского центра.
Весь месяц тюменцы активно ставили прививки против гриппа возле торгово-развлекательных центров города, а также во время массовых мероприятий. Всего за это время в вакциномобиле привито 885 человек.
В октябре такая работа продолжится. В эту субботу с 10 до 16 часов поставить прививку можно будет возле ТРЦ "Вояж". В воскресенье вакциномобиль будет работать в Комсомольском сквере.
Поставить бесплатную вакцину от гриппа можно и в поликлинике по месту жительства. Часы работы муниципальных поликлиник города Тюмени: с 8 до 20 часов в будние дни, с 9 до 16 часов в субботу, напоминают в городском департаменте здравоохранения.
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