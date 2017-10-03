В тюменских вакциномобилях прививки поставили почти 900 человек. Кампания продолжается

Фото со страницы Александры Малыгиной, https://www.facebook.com

Активная работа по вакцинопрофилактике в Тюмени началась в сентябре. Сотрудники городских поликлиник выезжали на предприятия, в учреждения образования, а также проводили работу на базе мобильного медицинского центра.

Весь месяц тюменцы активно ставили прививки против гриппа возле торгово-развлекательных центров города, а также во время массовых мероприятий. Всего за это время в вакциномобиле привито 885 человек.

В октябре такая работа продолжится. В эту субботу с 10 до 16 часов поставить прививку можно будет возле ТРЦ "Вояж". В воскресенье вакциномобиль будет работать в Комсомольском сквере.

Поставить бесплатную вакцину от гриппа можно и в поликлинике по месту жительства. Часы работы муниципальных поликлиник города Тюмени: с 8 до 20 часов в будние дни, с 9 до 16 часов в субботу, напоминают в городском департаменте здравоохранения.