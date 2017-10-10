Ишимский конный клуб ищет полтора миллиона рублей на строительство конюшни

Ишимский клуб "Кентавр", о существовании которого многие жители Тюменской области узнали в период прошлогоднего наводнения, ведет строительство конно-спортивного комплекса, чтобы на современном уровне вести работу в области конного спорта и иппотерапии.

Под эти цели три года назад был арендован гектар земли, нашлись спонсоры, которые оказали хорошую материальную помощь, помогают, как могут, и местные власти. Однако в прошлом году территория и помещения, занимаемые лошадями, сильно пострадали от паводка. В связи с этим остро встал вопрос о скором переезде клуба.

"В нынешнем сезоне строительство велось преимущественно на собственные средства некоммерческого партнёрства "Конный клуб "Кентавр". Их мы заработали проведением платных экскурсий и катаний. На вырученные деньги за лето нам удалось полностью выложить стены первого этажа здания, в котором будут конюшни и административные помещения", - сообщила руководитель клуба Евгения Пшеничникова журналистам "Ишимской правды".

ishimpravda.ru

Однако деньги закончились. Для того чтобы положить плиты перекрытия, установить внутренние перегородки, двери и окна, нужно еще как минимум 1,5 миллиона рублей.

В настоящее время клуб находится в непростой ситуации. По словам Пшеничниковой, до сильных холодов животных желательно перевести в новые конюшни, так как дальнейшее их нахождение в аварийных помещениях очень рискованно.

Все желающие могут поддержать клуб и помочь в приобретении строительных материалов. По вопросам оказания содействия можно обращаться лично к его руководителю Евгении Юрьевне Пшеничниковой по электронному адресу kentavr-ishim@mail.ru.