Вырубка трех десятков деревьев в тюменском дворе обернулась уголовным делом

В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки деревьев в одном из тюменских дворов.

На территории между домами № 12 и № 14 на улице Свердлова, № 44 на улице Комсомольской и № 7 на улице Орджоникидзе при благоустройстве без разрешительных документов были вырублены несколько кленов, берез, вязов, с дюжину кустарников сирени и с десяток яблонь — всего 35 единиц.

О массовой вырубке в природоохранную прокуратуру сообщил местный житель, была проведена проверка, после чего дело передали полиции.

"Размер ущерба, причиненного департаменту городского хозяйства администрации Тюмени, составил более 5,8 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ, незаконная рубка деревьев, совершенная в особо крупном размере. Дело возбуждено пока в отношении неустановленного лица", — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.