В Тюменской области прошел слет школьных лесничеств

X Слет школьных лесничеств Тюменской области прошел с 3 по 5 октября в Тюменском районе на базе центра "Снежинка".

В главной номинации "Лучшее школьное лесничество" победу одержала команда "Сладковские лесовички" из Сладковского района. Юбилейное серебро увезли "Таежные Робинзоны" из Упоровского района. С бронзой вернулись домой ребята из Бердюжского района — лесничество "Бердюжский росток". Всего на слете побывали 25 команд школьных лесничеств из разных районов области.

Командам предстояло преодолеть восемь конкурсов. Как рассказали в пресс-службе областного департамента лесного комплекса, самым сложным, насыщенным заданиями и зрелищным из них оказалась "Лесная эстафета". Вооружившись компасами, высотомерами, рулетками, мерными вилками, аптечкой, карандашами и планшетами ребята должны были пройти по заданному маршруту, на котором их ожидали различные испытания. Им предстояло определить с помощью специальных приборов размеры деревьев, а также их возраст и средний прирост, правильно объединить смешанные образцы древесных растений, показать знания растительного и животного миров, способов выживания в лесу, а также оказать первую медицинскую помощь. Азарта ребятам добавляло, то, что регламент конкурса при равенстве знаний учитывает время, затраченное командой на выполнение заданий. Подгоняла команды и неожиданная снежная погода с легким морозом. Впрочем, как отметили ребята, лесники охраняют и защищают лес в любую погоду.

Впервые для ребят была проведена командная игра "Один день лесного пожарного". С ранцевыми огнетушителями участники преодолевали препятствия на пути к "пожару", который им предстояло тушить.

Членов школьных лесничеств в этом году впервые ожидала серия мастер-классов. Они смогли попробовать самостоятельно привить деревья, продумывали и рекламировали свои бизнес-идеи производства из дерева, поучаствовали в творческих мастерских и более плотно познакомились с работой лесных пожарных.