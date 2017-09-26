В тюменских школах начался сезон олимпиад

В Тюмени стартовал школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по 22 общеобразовательным предметам.

Участие в олимпиаде добровольное. С каждым годом количество желающих посостязаться в интеллектуальной борьбе растет. По данным городского департамента образования, в прошлом году в первом (школьном) этапе свои знания проверили более 42 тысяч учеников 4–11 классов.

Как отмечают специалисты, Всероссийская олимпиада школьников позволяет выявлять интеллектуальную одаренность детей на ранних этапах. Ребята могут выбрать любые из предложенных предметов, в том числе экономику, экологию, искусство (МХК) и четыре иностранных языка.

Завершится школьный этап олимпиады 20 октября, финальным испытанием станут задания по истории.

Муниципальный этап начнется 6 ноября. За победу будут бороться ученики 7–11 классов.

В прошлом году в городском туре приняли участие около пяти тысяч человек, 364 школьника вышли на региональный этап.