Тобольский драматический театр готовится к открытию нового театрального сезона

Тобольский драматический театр имени Петра Павловича Ершова начал масштабную подготовку к открытию сезона 2017-2018 годов.

15 августа, в день 230-летия А. А. Алябьева, начались репетиции спектакля с рабочим названием "А-ля Алябьев", дата его премьеры – 29 сентября. Автор, а также режиссёр постановки, давний и большой друг Тобольского театра, лауреат высшей российской национальной театральной премии "Золотая Маска" Пётр Васильев определил жанр спектакля тепло и празднично: "почти водевиль". Большое количество действующих лиц, массовые сцены, переплетение эпох и судеб, бурная и трепетная жизнь – всё это предстоит осмыслить и воплотить участникам постановочного процесса.

Непосредственно театральный сезон будет открыт 9 сентября лирической комедией "Ню", поставленной по пьесе, написанной артистом Тобольского театра Сергеем Грязновым. В сезон 2017 года этот спектакль всегда шёл с аншлагом.

Введение в труппу молодых актрис Натальи Волынкиной и Виктории Гутмахер позволит показать в сентябре полюбившиеся публике спектакли – трагикомедию Бориса Иоселевича "Без звёзд" и сказку А. Лузгина "Подарок для мухи".

Спектакль "Без звёзд" поставил артист Тобольского театра Алексей Лалаев. Маленьким зрителям в сентябре покажут популярные сказки "Про Красную Шапочку" и "Гусёнок Дорофей". Сказку "Про Красную Шапочку" поставил артист Тобольского театра Игорь Колдачёв. Музыку к ней написал артист театра Павел Жук.

Сезон 2017 – 2018 годов в Тобольском драматическом театре обещает быть насыщенным. 13 октября Тобольский театр покажет документальный спектакль "Тобольск. Доска почета" на сцене московского "Театра Наций".

В конце октября - начале ноября, к открытию музея пребывания семьи Романовых в Тобольской ссылке, артисты поставят исполнявшуюся ими в своём домашнем театре пьесу "Медведь".

5 ноября в Нефтеюганске планируют представить спектакль "Ревизор".

21 ноября Тобольским драмтеатр примет участие в третьем театральном фестивале "Сотоварищи" в городе Тара. Этот фестиваль посвящён юбилею Михаила Ульянова, уроженцу города Тара. Сотоварищами он называл коллег по актёрскому цеху. Этот фестиваль проводится раз в 5 лет, в этом году он - третий, тобольские артисты покажут на его сцене спектакль "Пикник".

Кроме того, уже сейчас ведется активная подготовка к новогодней кампании.