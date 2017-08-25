Самая высокая точка Уральских гор вышла на связь

МегаФон

Любители "бега над небесами" из США, Швеции, Германии, Белоруссии и России покорили наивысшую точку Уральских гор. Поделиться эмоциями участники марафона "ТрансУрал-2017" смогли прямо с места событий – "МегаФон" обеспечил надежную связь в самом труднодоступном месте – на горе Народная. На такой высоте мобильная сеть впервые появилась благодаря телеком-инженерам оператора.

В красивых горах Приполярного Урала расположены живописные озера, ледники, курумники, снежники. Но из-за географической удаленности мало кому удается их увидеть. Благодаря "МегаФону" любители "бега над небесами" из разных стран смогли не только их лицезреть, но и впервые в онлайн-режиме делиться впечатлениями с родными и близкими.

Рекорд по скоростному восхождению на гору Народная поставил россиянин Евгений Марков из села Петрокаменское. На покорение вершины в 1 895 метров у него ушло 2 часа 32 минуты. Примерно столько же времени проговорил по телефону каждый участник марафона за одни сутки. Всего более 100 любителей бега проговорили порядка 360 часов в сети "МегаФон".

"Этот проект стал для нашей компании настоящим вызовом, проверкой на прочность. Нам не сразу удалось взять высоту, но мы сделали все возможное и невозможное, чтобы участники были на связи. Мы надеемся, что этот проект привлечет сюда дополнительный поток туристов, которые своими глазами увидят красоту Уральских гор", – отметил инженер по эксплуатации фиксированных сетей Сыктывкарского отделения компании "МегаФон" на Урале Дмитрий Норматов.

"Огромное спасибо специалистам компании "МегаФон" за организацию связи в таком удаленном уголке нашей страны. Ведь ничто так не мотивирует на победу, как голоса дорогих людей, любимой жены и дочери, которые за тебя переживают. Благодаря их поддержке и компании "МегаФон" я и связь были на высоте", - поделился впечатлениями абсолютный чемпион гонки Евгений Марков.