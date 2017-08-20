Казанский предприниматель делится молоком с малоимущими семьями

20:13 20 августа 2017
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www.russianfood.org
| Фото: www.russianfood.org

Житель Казанского района Максим Панов заботится о малоимущих, земляках, находящихся в сложной жизненной ситуации и фронтовиках. Дважды в неделю на улицах райцентра появляется мобильная бочка. Молочный продуктовый набор получают 24 семьи, из них 11 – ветеранские, пишет "Тюменская область сегодня".

По словам председателя совета ветеранов Казанского района Анатолия Барнева, молодой предприниматель обратился к нему с просьбой предоставить список участников Великой Отечественной войны. Теперь дважды в неделю – по средам и субботам – семьи фронтовиков получают по три литра молока, пол-литра сливок и 0,5 кг творога. Малоимущим селянам предлагают по литру молока на каждого члена семьи.

В ближайшее время крестьянско-фермерское хозяйство Панова планирует расширить зону своей благотворительной деятельности до соседнего Ишима, где проживает 56 фронтовиков.

Теги: благотворительность
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