Волонтеры ТюмГУ запустили акцию по сбору вещей для нуждающихся

18:14 20 августа 2017
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sparkleslaundry.com
| Фото: sparkleslaundry.com

В Тюмени стартовала акция "Сбор вещей для нуждающихся". С 14 по 27 августа можно сдать ненужные вещи, которые вышли из моды вышли или стали малы, пишет "Вслух.ру".

В двух корпусах ТюмГУ: на ул.Володарского, 6 и на ул.Республики, 9 - установлены контейнеры, где все желающие помочь могут оставить ненужную одежду. Принимаются любые вещи, в любом количестве.

Понадобится абсолютно все: зимняя, демисезонная, летняя одежда и обувь. Также принести вещи можно в офис волонтеров по адресу ул. Володарского 6, 204 кабинет. По окончании акции все собранные вещи будут переданы в Благотворительный фонд развития Тюмени.

Теги: благотворительность
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