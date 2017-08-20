Тюменскому дому милосердия нужны продукты питания и лекарства

Тюменцев просят помочь дому милосердия "Богадельня", пишет "Вслух.ру".
Центру, который оказывает социальную реабилитацию бездомным и малоимущим людям, необходимы продукты, в частности, заварка и сухое молоко. Также нужны моющие средства.
В учреждении есть благотворительная столовая, медсанчасть и реабилитационный центр. Для оказания медицинской помощи также необходимы медикаменты.
Актуальные объявления о сборе средств появляются в официальной группе учреждения в социальной сети "Вконтакте".
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