Тюменцев просят помочь собрать детей-инвалидов в школу

Несколько десятков ребят из центра детей-инвалидов "Творчество" нуждаются в помощи тюменцев. К новому учебному году им необходимы школьные принадлежности, пишет "Вслух.ру".
Горожане могут оказать помощь, приобретя для ребят тетради, ручки, карандаши и ранцы. Также можно обеспечить детей формой, предварительно уточнив размеры в организации. Все школьные принадлежности ребята получат на большом празднике, который пройдет в конце сентября.
Благотворители смогут лично вручить подарки детям или просто поприсутствовать на празднике.
Исполнительный директор центра детей-инвалидов "Творчество" Александр Бочарников просит тюменцев подойти к акции со всей душой, и приобрести красивые тетради и хорошего качества канцтовары. Пользоваться всем этим ребята будут не один год.
Подарки к 1 сентября можно принести в центр по адресу ул. Мельникайте, 93.
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