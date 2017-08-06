Тюменцев просят помочь собрать детей-инвалидов в школу

17:28 06 августа 2017
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www.360mediaonline.com
| Фото: www.360mediaonline.com

Несколько десятков ребят из центра детей-инвалидов "Творчество" нуждаются в помощи тюменцев. К новому учебному году им необходимы школьные принадлежности, пишет "Вслух.ру".

Горожане могут оказать помощь, приобретя для ребят тетради, ручки, карандаши и ранцы. Также можно обеспечить детей формой, предварительно уточнив размеры в организации. Все школьные принадлежности ребята получат на большом празднике, который пройдет в конце сентября.

Благотворители смогут лично вручить подарки детям или просто поприсутствовать на празднике.

Исполнительный директор центра детей-инвалидов "Творчество" Александр Бочарников просит тюменцев подойти к акции со всей душой, и приобрести красивые тетради и хорошего качества канцтовары. Пользоваться всем этим ребята будут не один год.

 Подарки к 1 сентября можно принести в центр по адресу ул. Мельникайте, 93. 

Теги: дети , благотворительность
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