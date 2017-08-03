День ВДВ в Тюмени прошел без инцидентов

С целью недопущения противоправных действий на охрану общественного порядка в День Воздушно-десантных войск вышли 33 сотрудника органов внутренних дел. Усиленные наряды выставлялись на Цветном бульваре – сотрудниками отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции. Также за безопасностью граждан следили из Центра управления нарядами УМВД России по городу Тюмени с помощью системы "Безопасный город".

Мероприятия прошли у мемориалов "Вечный огонь" и "Память"; также в скверах "Славы" и "Воздушно-десантных войск" - по улице Широтной, там состоялось торжественное построение и праздничный концерт.

Общее количество участников составило около 1200 человек. День ВДВ в областном центре прошел спокойно, за время проведения всех мероприятий нарушений общественного порядка не допущено, сообщает тюменская полиция.