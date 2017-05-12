Абоненты Tele2 стали чаще выезжать за границу

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подвел итоги активности абонентов в международном роуминге во время майских праздников. Число абонентов оператора в стране, выезжавших за границу в период с 1 по 9 мая, выросло на 67% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Общее количество минут, использованных абонентами Tele2 в международном роуминге, увеличилось на 24%. Число текстовых сообщений, отправленных клиентами оператора за рубежом, выросло на 5%. Интернет-трафик увеличился более чем в 2 раза по сравнению с майскими праздниками прошлого года.

Абоненты Tele2 посетили 168 стран. Самыми посещаемыми вновь стали Белоруссия, Турция, Украина, Финляндия, Казахстан, Эстония, Германия, Франция и Испания. Впервые в десятку популярных направлений вошел Китай. Эти страны посетили 67% всех клиентов оператора, выехавших на майские праздники за границу. Пользователи услуг Tele2 также побывали в самых экзотических уголках планеты — на Фиджи и Гренаде, в Парагвае, Кении, Анголе и в других странах.

Наибольшую активность в международном роуминге проявили абоненты Tele2 из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Челябинской областей и Пермского края. На их долю пришлась треть голосового трафика и отправленных сообщений и более половины интернет-трафика, использованного всеми абонентами в путешествиях по миру.

В 2017 году по сравнению с прошлым годом в 1,8 раз больше тюменских абонентов Tele2 провели майские праздники за границей. С 1 по 9 мая клиенты компании посетили 78 стран мира. Самыми популярными направлениями у абонентов Tele2 Тюменской области стали Казахстан, Турция, Белоруссия и Германия, самыми редкими — Бразилия и Сейшельские острова. Даже в роуминге абоненты Tele2 не отказывали себе в общении. По сравнению с 2016 годом туристы проговорили в 1,5 раза больше минут, отправили в 1,8 раз больше SMS, а объем интернет-трафика в международном роуминге вырос в 3,4 раза.