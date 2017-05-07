Тюменские активисты собирают макулатуру на переработку

Экологическая акция по сбору макулатуры "Зеленый офис" проходит в Тюмени. Компании и социальные учреждения будут копить сырье до 15 мая, а затем компания-партнер акции "Синдикат полимер" вывезет собранную макулатуру на переработку.

Четыре участника акции также готовы принять на переработку макулатуру от физических лиц. Сдать сырье можно по адресам: ООО "ИнтерТайм" (ул.Минская, 71, корп.1/3); ООО "Инженерное бюро" (ул.30 лет Победы, д.38, стр.15, оф.307); ОАО "Автотеплотехник" (ул.Ветеранов труда, д.11, обращаться к ответственному сотруднику Маренину Андрею Сергеевичу); Marla Design Studio (ул.Холодильная, д.71 А, 4 подъезд, 2 этаж, с 11 до 15 часов).

Кстати, некоторые компании успели собрать так много бумаг, что уже отправили сырье на переработку. Компания "Газпромнефть" сдала 405 кг макулатуры, а газета "Тюменская область сегодня" – 739 кг. Они продолжат участвовать в акции и уже копят сырье для повторного вывоза, пишет газета "Тюменская oбласть сегодня".

Подробную информацию об акции и требования к принимаемому сырью можно узнать в группе акции в социальной сети "ВКонтакте".