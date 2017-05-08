Молодые профессионалы Тюменской области готовятся к национальному чемпионату

В команду участников национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) от Тюменской области вошли 18 человек. Они выступят в 17 компетенциях, соревнования пройдут в Краснодаре в мае.

"Масштабная борьба за звание лучших будет проходить на протяжении трех дней. В команду вошли те, кто занял первые места на региональном чемпионате и прошел отборочные туры, то есть люди, уже показавшие высокий уровень профессионального мастерства и стремление к победе", -рассказала руководитель регионального координационного центра Ирина Микрюкова.

Наши участники будут представлены в таких компетенциях, как "Администрирование отеля", "Ветеринария", "Преподаватель младших классов", "Эксплуатация сельхозмашин", "Программные решения для бизнеса", "Моделирование 3D-игр" и других.

Все молодые люди в конце апреля участвовали в тренировочных сборах, которые проходили на базе Межрегионального центра компетенций в области искусства, дизайна и сферы услуг. Программа сборов включала в себя ежедневные занятия с психологами, преподавателями английского языка и экспертами WorldSkills, пишет "KП-Тюмeнь".

Напомним, что в прошлом году на Национальном чемпионате сборную Тюменской области представляли 5 человек, и все они стали победителями.