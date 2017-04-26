В майские праздники изменится работа городских поликлиник

13:15 26 апреля 2017
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Фото: "ММАУ "Городская поликлиника №14"" / vk.com

В Тюмени в праздничные и предпраздничные дни городские поликлиники будут работать по измененному графику.

Как рассказали в местном департаменте здравоохранения, 1 и 9 мая и примыкающие к ним выходные дни принимать пациентов будут дежурные врачи с 9 до 12 часов. Также будет организована работа перевязочного и процедурного кабинетов.

8 мая поликлиники будут работать с 9 до 16 часов. Прием пациентов будут вести дежурные врачи, открытыми будут процедурный и перевязочный кабинеты, клинико-диагностическое и  рентгенологическое отделения и кабинеты ЭКГ. Узкие специалисты будут работать по графику.

Работа отделений неотложной помощи будет осуществляться по утвержденному графику. Номера телефонов службы скорой помощи:

— при звонке со стационарного телефона — 03;
— при звонке с сотового телефона: городских поликлиник — 030, "Мегафон" — 030, "Билайн" — 003.

Теги: скорая помощь , праздники , поликлиники
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