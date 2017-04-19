Жители Тюменской области смогут стать новыми лицами Tele2

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, проведет 21 апреля традиционную акцию "День открытых людей" в Тюменской области.

В течение всего дня директора, менеджеры и специалисты различных департаментов филиала компании Tele2 ответят на вопросы абонентов в Тюмени, Ишиме, Ялуторовске о качестве связи, продуктах и услугах, мобильных устройствах, а также расскажут о преимуществах новой тарифной линейки.

"День открытых людей" проводится в десятый раз. По случаю юбилея проекта состоится конкурс "Без звезд в рекламе". Компания предлагает своим клиентам сделать селфи в специальной инста-рамке в одном из салонов связи Tele2, выложить 21 апреля в социальной сети Instagram или "ВКонтакте" с хештегами #tele2Russia и #лицаTele2_4. Финалисты примут участие в профессиональной фотосессии и станут новыми героями имиджевой рекламной кампании Tele2.

Адреса салонов, где будет проходить акция:

Тюмень, ул. Алебашевская д. 19 (ТЦ "Зеленый берег")

Тюмень, ул. Червишевский тракт д. 66

Тюмень, ул. Мельникайте д. 101

Тюмень, ул. Дмитрия Менделеева д. 1 ТРЦ Кристалл

Тюмень, ул. Ямская д. 93

Тюмень, ул. Республики 171

Ишим, ул. Карла Маркса, 35

Ялуторовск, ул. Ленина, 68