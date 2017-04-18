В Ялуторовске на народном гулянии намерены пожарить трехметровую яичницу

17:14 18 апреля 2017
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Фото: "Дворец-Культуры Маук-Арт-Вояж" / vk.com

Красную горку отметят в Ялуторовске в эту субботу, 22 апреля. Весеннее народное гуляние, которое проходит через неделю после Пасхи, развернется на Сретенской площади.

Ялуторовчан и гостей города ждут хороводы, свадебный пир, ярмарка невест и молодецкие забавы. По словам организаторов, на празднике будут особо чествовать молодоженов.

"На этот день традиционно приходится пик свадеб, так как сыгранная свадьба на Красную горку станет залогом долгой счастливой семейной жизни. Молодожены поделятся своей радостью со всеми, кто придет на праздник", — рассказывают они.

Главным же символом действа станет яйцо. По замечанию организаторов, оно будет как на сцене, так и на столах. Кульминацией гуляния станет церемония приготовления огромной яичницы на трехметровой сковороде. На блюдо планируют израсходовать около тысячи яиц. Им угостят всех желающих. 

Теги: праздник , яйца
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