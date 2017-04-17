Тарифы Tele2 без ценовой химии

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил рекламную кампанию в поддержку нового тарифного плана "Мой Tele2". Наружная реклама, телевизионные и радиоролики демонстрируют честный подход оператора к ценообразованию: размер абонентской платы на тарифах Tele2 со второго месяца не увеличивается.

По сюжету герои новых рекламных видеороликов Tele2 предстают в роли ученых, которые исследуют различные тарифные планы в химической лаборатории и выявляют странное "поведение" одного из образцов: со второго месяца его стоимость начинает резко расти. Они быстро находят этому объяснение: "Такое бывает, когда в цену гормоны роста добавляют".

Затем ученые выносят новый образец — тариф "Мой Tele2". Исследователи тщательно сканируют его на наличие ценовой химии и констатируют отсутствие в нем каких-либо искусственных добавок: "У нас все просто — наш безлимит натуральный, никаких гормонов роста".

Тарифный план "Мой Tele2" оператор запустил в начале апреля во всех регионах присутствия. Абоненты данного тарифа не ограничены в звонках на номера Tele2 не только внутри региона, но и по всей России (минуты не расходуются из пакета), а также могут безлимитно пользоваться популярными социальными сетями и мессенджерами. Tele2 не "химичит" с ценой, поэтому стоимость абонентской платы на предложениях оператора остается неизменной и не повышается со второго месяца.

Новые рекламные ролики доступны на официальном канале Tele2 на YouTube.