В тюменских лагерях готовятся к летней оздоровительной кампании

Ежегодный областной обучающий семинар для организаторов детского отдыха состоится с 26 по 28 апреля на базе тюменского центра "Олимпийская ребячка". На мероприятии будут рассматриваться вопросы безопасности детей во время летнего отдыха, а также другие аспекты грядущей оздоровительной кампании в регионе.

Как сообщили в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области, особое внимание планируют уделить безопасности перевозок детей, их пребывания на воде. В семинаре будут принимать участие не только тюменские специалисты, но и представители из других регионов страны.

Заместитель губернатора Тюменской области Ольгу Кузнечевских отметила, что подготовка к летней кампании в регионе идет по плану, а вопросы безопасности находятся на контроле областного правительства. В этом году смогут отдохнуть летом 185 тыс. тюменских детей, в том числе 48 тыс. юных тюменцев – по льготным программам. Охват организованными формами отдыха сохранится на уровне прошлого года и составит 93%.

В настоящее время продолжается прием заявок на путевки по программе софинансирования на весенние и летние каникулярные смены. С 17 апреля стартует электронная запись на третью летнюю смену в детские центры и лагеря. Задать интересующие вопросы по организации детского летнего отдыха можно по телефону "горячей линии" (3452) 50-26-19.