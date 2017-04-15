Постующим тюменцам рекомендуют переходить на обычное питание постепенно

08:18 15 апреля 2017
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slavklin.ru
| Фото: slavklin.ru

Медики предупреждают тюменцев, соблюдающих пост, что резкий переход к нормальному питанию может стать причиной обострения гастрита, панкреатита и других болезней ЖКТ.

На перестройку организма с растительной на животную пищу понадобится неделя, если же есть заболевания пищеварительной системы – этот срок увеличится до двух-трех недель, пишет "Мегатюмень".

По словам Елены Кавер, врача-диетолога высшей квалификационной категории, кандидата медицинских наук, если с непривычки нагрузить организм жирным мясом, яйцами и заесть потом все это куличом, то пищеварительная система может дать сбой.

При правильном разговении медики не рекомендуют есть больше одного яйца за раз. Для желудка это тяжелый продукт. В первые три дня лучше есть с перерывами в 2-3 часа, порции должны быть небольшими.

"В одном приеме пищи желательно не сочетать разные животные белки: мясо и рыбу, яйца и молочные продукты. Жирное мясо в первое время лучше заменить куриным или индейкой", - говорит Елена Кавер.

Теги: питание , еда , советы , пост , медицина
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