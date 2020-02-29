Протоиерей Тобольско-Тюменской епархии рассказал о правильном соблюдении Великого поста

Фото Григория Мансурова

Следующая неделя ознаменуется для христиан началом Великого поста, который продлится со 2 марта по 18 апреля. Этот пост считается самым строгим, во время него запрещено употреблять не только рыбу и мясо, но и молочные продукты. Множество тюменцев соблюдают пост и ограничивают себя в еде, а кафе и рестораны предлагают посетителям меню из постных блюд.

По словам председателя издательско-информационного отдела Тобольско-Тюменской епархии протоиерея Григория Мансурова, пост необходимо держать всем, при этом нельзя оправдывать несоблюдение поста какими-то своими хорошими качествами: "Я не ем мясо в пост, но зато я добрый". Протоиерей отмечает, что именно во время поста в человеке начинает просыпаться всё худое, он может становиться ворчливым и раздражительным.

Также Григорий Мансуров считает неправильным, если постящийся человек начинает гордиться и хвалиться тем, что соблюдает пост. Очень плохо, если тщеславие присуще христианину. Как говорит протоиерей, важно поститься, но при этом не хвастаться этим и ждать, что тебе скажут, какой ты молодец.

Соблюдение поста не помеха диете, – говорит протоиерей. Существует поговорка о совмещении приятного с полезным. Для постящегося человека может быть уместна польза и для тела, пишет "АиФ – Западная Сибирь".