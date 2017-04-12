"Континент" и "Колумб" — самые нелюбимые торговые центры тюменцев

Тюмень находится в числе лидеров среди российских городов по числу торговых центров. Но количество не означает качество. Это подтвердил опрос, проведенный сообществом "ТопТюмень" в социальной сети "ВКонтакте".

Пользователям предложили ответить на вопрос, какой из тюменских торговых центров кажется им худшим. Каждый оценивал объекты по важным на свой взгляд критериям: кто-то обращает внимание в первую очередь на расположение, кто-то – на ценники и ассортимент, других больше интересует досуг и фуд-корт.

Проголосовать можно было за один из 10 вариантов (это максимально возможное количество пунктов опроса в социальной сети): "Колумб", "Гудвин", "Премьер", "Фаворит", "Кристалл", "Магеллан", "Континент", "Вояж", "Па-На-Ма", либо указать свой вариант в комментариях.

В результате лидером антирейтинга стал торговый центр "Континент", он набрал 28% голосов. При этом конкретных нареканий к нему пользователи в комментариях не выразили, лишь некоторые указали, что никогда там не были, либо воспринимают его "больше как рынок".

Вторым в списке худших торговых центров с результатом 16,2% стал "Колумб", расположенный на Московском тракте. "Колумб - просто жесть. И контингент, который там "прогуливается", и магазинчики...", - написала подписчица сообщества.

Отметим, что и "Континент", и "Колумб" принадлежат одному холдингу "ARSIB Holding Group", председателем совета директоров которого является Самвел Степанян. Также в холдинг входят торговые центры "Тюменский", "Универсальный" (на ул. Широтной) и "Магеллан".

Более 12% проголосовавших воспользовались возможностью предложить свой вариант в комментариях – это третий по популярности вариант ответа. По мнению этих пользователей, худшим торговым центром Тюмени заслуживает называться "Малахит", "Матрица", "Центральный" и "Солнечный". Меньше всего отрицательных голосов набрали "Вояж", "Кристалл" и "Гудвин".