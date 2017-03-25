Молодой биолог изучает жизнь тюменских сов

Аспирант института биологии ТюмГУ Руслан Мансуров в рамках подготовки кандидатской диссертации наблюдает за совами в естественной среде обитания, ведет учет этих редких птиц в Тюменской области и осуществляет проект по привлечению некоторых видов в искусственные гнездовья.

"Одни виды сов, такие как болотная и ушастая совы, предпочитают открытые пространства: поля, пашни, луга. Крупные виды сов, такие как серая, бородатая и уральская неясыти, предпочитают опушки лесов. Воробьиный и мохноногий сычы гнездятся в темнохвойных лесах. В зимний период очень часто можно встретить полярную сову, которая прилетает к нам на зимовку из тундры и часто держится в полях и вдоль дорог. На открытых пространствах можно встретить ястребиную сову", - рассказал Руслан в интервью изданию "Вслyх.рy".

Нередко сов в черте города встречают и жители Тюмени. В места, где были замечены хищные птицы, с исследованием выезжает Руслан.

"В город совы чаще всего залетают зимой, так как в это время в городе проще прокормиться. В основном это наши оседлые виды: бородатая и уральская неясыть. Несколько лет назад в пределах Тюмени видели даже краснокнижного филина - самую крупную сову. Так же иногда замечают воробьиных и мохноногих сычей, изредка полярную сову. Встретить птиц можно в лесопарках и даже во дворах жилых домов", - делится исследователь.

Обычно аспирант проводит наблюдения на уже известных участках гнездования сов. Иногда в поисках птиц приходится проезжать по 300-400 километров за день. Новые места подсказывают горожане. Хорошо работают и искусственные гнездовья: совы сами не строят гнезд, они используют старые постройки дневных хищных птиц, врановых, дупла. Некоторые виды гнездятся прямо на земле.

Посмотреть на представителей сов можно в тюменском сообществе. Там же можно оставить информацию о совах, которые были замечены в пределах Тюмени.