В Тюмени под снос пойдут 276 многоквартирных домов

В Тюмени планируют обновить 16 застроенных территорий. Для их развития снесут 276 многоквартирных домов, 151 из них признали аварийными. Об этом на совещании по исполнению программы ликвидации аварийного жилищного фонда рассказал замглавы городской администрации Руслан Кухарук.

Также рассматривается возможность обновления еще 12 застроенных территорий, в границах которых расположено 37 многоквартирных домов, признанных аварийными.

Отметим, что с 2013 года в Тюмени расселили 126 многоквартирных домов, это 919 жилых помещений. Тюменцев активно переселяли из зданий, находящихся в границах зоны ЧС или вероятной ЧС — это 469 жилых помещений в 7 многоквартирных домах.

В прошлом году было снесено три дома: на улицах Харьковской, 52А, Запольной, 11 и Усиевича, 7. Еще три дома уже готовы к сносу — на улицах Андрея Туполева, 10, Харьковской, 52Б и Максима Горького, 99. После переселения всех жильцов под снос пойдет и здание пансионата на улице Оловянникова, 24, сообщает пресс-служба администрации Тюмени. Также продолжается работа по отселению граждан из зданий, признанных памятниками истории и архитектуры, которых ждет реконструкция.