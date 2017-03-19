В Тюмени откроется коворкинг для молодых IT-специалистов

У молодых тюменских IT-специалистов появится свой коворкинг, и не один, а целых два. Первый расположится внутри Тюменского технопарка и будет работать на постоянной основе, а второй, работающий только в теплое время года, - на улице.

Открытие коворкингов запланировано на лето 2017 года. Об этом сообщил начальник управления развития предпринимательства департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.

Авторы идеи — специалисты департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства. В настоящее время они завершают проектирование, пишет "Вcлух.рy".

Предполагается, что летний коворкинг будет более прост в организации рабочего пространства, но в то же время внутреннее содержание будет более насыщенным. Здесь будут проходить лекции, мастер-классы, сайенс-слэмы. Сайенс-слэм — неформальный научно-популярный конкурс — пройдет и на церемонии открытия.