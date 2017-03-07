Премьера "Трех мушкетеров" прошла в Тобольском драмтеатре с аншлагом

Автор фото: Дарья Федотова

Премьера спектакля "Три мушкетера" состоялась на сцене Тобольского драматического театра имени П.П. Ершова 4 и 5 марта при полном аншлаге.

Режиссером спектакля в жанре "Литературный экшн" выступил Александр Рязанцев из Санкт-Петербурга. Благодаря слаженной и трудоемкой работе с актерским коллективом, ему удалось погрузить зрителей в атмосферу произведения, написанного Александром Дюма.

Франция, апрель 1625 года. Король воевал с кардиналом, испанцы вели войну с королем. Горожане вооружались против воров, бродяг, слуг, иногда - против владетельных вельмож, время от времени – против короля, но против кардинала или испанцев – никогда. В силу этой привычки, услышав шум и не увидев ни испанцев, ни слуг герцога Ришелье, горожане устремились к гостинице "Вольный мельник". И только там всем стала ясна причина суматохи: молодой человек, почти мальчик, по имени д’Артаньян.

Зрители стали свидетелями смертельных предательств и заговоров, вечной дружбы и преданности, искренней любви и дворцовых интриг, лихих погонь и дуэлей.

В показанной в марте постановке, лёгкой и свободной, чувствуется полный простор для разума, которому ничего не навязывалось. Ткань спектакля подобна прозрачному тонкому покрывалу, пропускающему тепло и свет и защищающему от непогоды. Вечные проблемы чести и коварства, верности и предательства, любви и ненависти звучат естественно.

История о чести и бесчестии, дружбе и любви, храбрости и героизме ожила на тобольских подмостках благодаря гранту губернатора Тюменской области, выигранному ершовской труппой.

В спектакле занято в основном молодое поколение театра и педагог по фехтованию Максим Пахомов.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.