Tele2 приготовила для жителей Тюменской области "серебряные" подарки к 14 февраля

Мобильный оператор Tele2 объявляет о старте акции ко Дню всех влюбленных в Тюменской области. С 13 по 15 февраля в интернет-магазине Tele2 можно заказать серебряные номера со скидкой 100%.

Для оформления заказа SIM-карты Tele2 достаточно выбрать понравившуюся комбинацию цифр и подходящие условия тарифного плана. В случае если на тарифе предусмотрена абонентская плата, необходимо внести сумму, равную размеру абонентской платы за первый месяц.

Заказ оплачивается при получении. Клиенты интернет-магазина могу выбрать один способов получения SIM-карты: бесплатная доставка курьером в течение 4–5 дней либо самовывоз из одной из 60 точек продаж региона. Для заключения договора необходим паспорт. Стоимость серебряного номера после окончания акции составит 300 рублей.

Следить за новостями об уникальных акциях и предложениях можно на сайте интернет-магазина Tele2.