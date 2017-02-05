Тюменские аграрии впервые выступят на региональном чемпионате WorldSkills

Региональный чемпионат WorldSkills Russia-2017 в четвертый раз пройдет в Тюменской области в феврале. Впервые в числе компетенций заявлены аграрные профессии. Специалисты АПК смогут проявить себя по направлениям "Растениеводство", "Овощеводство", "Ветеринария", "Агроэкология".

Количество профессиональных компетенций, заявленных в региональном чемпионате, растет с каждым годом. Если в 2014 году их было всего шесть, в 2015 году – 11, в 2016 году – 19, а в 2017 году – 33 направления.

По словам организаторов конкурса, главный принцип выбора компетенции — востребованность профиля на рынке труда и ее перспективность. Победители регионального этапа "WorldSkills" будут представлять Тюменскую область на национальном чемпионате, который пройдет в Краснодарском крае, пишет "Вcлух.ру".

WorldSkills — это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом.