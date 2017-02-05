Тюменские работодатели ведут борьбу за звание лучшего

В Тюмени завершился прием заявок на участие в конкурсе "Лучший работодатель". В нем примут участие 50 работодателей: 46 из областной столицы и еще четыре из Тюменского района.

"Этот конкурс традиционный, он проводится ежегодно с 2008 года. Некоторые работодатели принимают в нем участие не первый год. Это подчеркивает их стремление к победе и значимость сотрудничества с Центром занятости", - прокомментировала начальник отдела по работе с работодателями Центра занятости населения города Тюмени и Тюменского района Жанна Кочетова.

Итоги конкурса планируется подвести до 10 марта, а в апреле провести официальную церемонию награждения победителей, пишут "Аргумeнты и факты в западной Сибири".

