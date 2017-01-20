Pixar признался, что использует в мультфильмах одних и тех же персонажей

Ролик популярной голливудской киностудии подтвердил давнюю конспирологическую версию. За три дня он набрал 6 миллионов просмотров.

Мало кто знает, что легендарный Стив Джобс приложил руку не только к появлению iPhone, но и к созданию мультипликационной студии Pixar. Теперь, когда вы об этом узнали, вас не должно удивлять, что у студии есть собственная армия фанатов, равно как у Apple. И в этой среде с 2013 года бытовала необычная теория, что все персонажи Pixar сосуществуют в едином игровом мире, и мультфильмы рассказывают по сути одну и ту же историю. Впрочем, теория легко опровергалась:

Наконец, 16 января студия сама призналась в этом, разместив видео в аккаунте "Истории игрушек", который ведется в Facebook. Как пишет "Газета.Ru", главный персонаж "Головоломки" оказывается посетителем аквариума из "В поисках Дори", а на рисунке в "Храброй сердцем" красуется герой из "Корпорации монстров". Медведя из "Истории игрушек-3" можно увидеть в мультфильме "Вверх", похожее на ресторан из "Рататуя" заведение есть в "Тачках", машина из "Тачек" появляется в "Суперсемейке".

Примечательно, что "История игрушек" - это самый первый мультфильм Pixar. Поэтому размещение видео именно в аккаунте "Истории..." символична. Получается, что картина не только рассказала выдуманную историю из жизни игровых персонажей, но и стала началом настоящей игровой истории, которая разворачивается в новых творениях студии.