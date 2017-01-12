Звезды Голливуда сфотографировались с провинциальной российской газетой

Газета из Челябинской области получила по электронной почте фотографии Уилла Смита, Николь Кидман и Хелен Миррен, читающих новогодний выпуск "Копейского рабочего". Как утверждает издание, это было письмо от продюсера из Лос-Анжелеса Джека Тьюксбери, который уже на протяжении 8 лет делает фотографии голливудских звезд первой величины с копейской газетой. Причина такой любви продюсера к суровому челябинскому региону заключается в том, что в Копейске родилась его жена Маргарита Сушкевич.
Имея перед глазами столь наглядный пример того, как любовь помогает преодолевать границы, мы вспомнили о выходце из Тюмени, который тоже обрел свое счастье в США - режиссере Павле Лопареве. Как утверждал в прошлом году на Губернаторских чтениях заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Кузнецов, на Западе очень мало знают про Тюменскую область, и это надо исправлять. Ради такого важного дела избранник Лопарева, внук президента Перу Франциско Бустаманте мог бы рисовать портреты президентов (он художник) с какой-нибудь тюменской газетой. Осталось только выбрать таковую.
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