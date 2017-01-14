Тюменские школьники соберут роботов для обслуживания складов

В феврале 2017 года в Тюменской области пройдут соревнования JuniorSkills в рамках регионального чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) Тюмень – 2017". Школьники и воспитанники робототехнических кружков соберут роботов для обслуживания складов.

Как сообщает "КП-Тюмень", участники могут продемонстрировать свои навыки в номинации "Мобильная робототехника", а также в компетенции "Шагающие роботы" среди детей до 10 лет.