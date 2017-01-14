Тюменские школьники соберут роботов для обслуживания складов

18:59 14 января 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
www.nepsite.ru
| Фото: www.nepsite.ru

В феврале 2017 года в Тюменской области пройдут соревнования JuniorSkills в рамках регионального чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) Тюмень – 2017". Школьники и воспитанники робототехнических кружков соберут роботов для обслуживания складов.

Как сообщает "КП-Тюмень", участники могут продемонстрировать свои навыки в номинации "Мобильная робототехника", а также в компетенции "Шагающие роботы" среди детей до 10 лет.

Теги: робототехника , образование , WorldSkills
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2017