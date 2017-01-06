Тюменский батюшка: рождественский пост можно совместить с активным отдыхом

Для православных христиан завершается Рождественский пост. По мнению председателя издательско-информационного отдела Тобольской митрополии священника и многодетного отца Григория Мансурова, воздерживаться от запрещенных продуктов помогает активный отдых в новогодние каникулы.

"Вместе с детьми можно устроить и провести массу мероприятий. Это катание на лыжах и коньках или с ледяных горок, выезды за город, игры дома и т.д. Да и взрослым не помешает отдохнуть, сменить привычный ритм буден на праздничный, более легкий. Наши представления о праздниках и возможности, пожелания детей – все вместе рождает совместное творчество, которое входит в родительские обязанности и одновременно делает жизнь интересней", - рассказал он в интервью газете "Тюмeнская облaсть сегoдня".

По его словам, обязательных правил к усилению поста в последнюю неделю не существует. В течение поста воздерживаются от мясной и молочной пищи, а вот в определенные дни можно вкушать рыбу.