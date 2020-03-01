Тюменский шеф-повар дал рекомендации по замене продуктов на постные

Великий пост ожидает православных тюменцев с 2 марта по 18 апреля. Тюменский шеф-повар развинчивает миф о том, что постное питание – скудное, и дает рекомендации о замене некоторых привычных продуктов. Например, на смену сметане и майонезу в блюдах можно использовать соус на основе соевого сыра и тофу.

По мнению эксперта, ограничения дают возможность по пробовать новые блюда на основе овощей, орехов и растительных сыров. Шеф-повар тюменского ресторанно-гостиничного комплекса Владимир Бегали отмечает, что в пост можно попробовать разные виды круп и макаронных изделий, например, макароны птитим и крупу киноа. Так, можно приготовить котлеты из киноа. Для этого нужно обжарить на сковороде до полуготовности 20 г мелконарезанного лука, всыпать в него 100 г крупы, еще немного жарить до приятного крупяного запаха и залить все кипяченой водой. Посолить, поперчить и довести до готовности. Крупа должна получится мягкая и рассыпчатая.

После 100 г этой смеси смешать в блендере с 60 г отварной красной фасоли, 60 г очищенной сырой моркови, 20 г сыра тофу, 20 г манки, солью и перцем. Для более выраженного вкуса можно добавить чеснок и хмели-сунели. Из получившейся массы сформировать котлетки, обвалять в муке или манке, обжарить на растительном масле с двух сторон и отправить в духовку, разогретую до 170-180 градусов, на 10-12 минут.

В качестве гарнира можно сделать овощную капонату: обжариваем и немного тушим нарезанные кубиками баклажаны, репчатый лук (можно взять красный), свежие помидоры, стебель сельдерея, маслины или оливки, соль, перец, добавляем лимонный сок. Разнообразить это блюдо и любые другие можно соусом из сыра тофу. Для его приготовления смешиваем блендером 150 г сыра, 25 г растительного масла, 5 г сока лимона и 2 г соли, пишет "Мегатюмень"