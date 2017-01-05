Вековые традиции Рождества: колядки, гадания и праздничные блюда

В России традиции празднования Рождества формировались веками под влиянием культуры разных народов. Часть из них сохранилась в некоторых местностях по сей день, пишет "KП-Тюмень".

В канун Рождества на Руси было принято колядовать. Ряженые разносили по домам рождественскую кутью, пели песни, получая за это вознаграждение – угощения и деньги.

С 7 января по 19 января было отличным временем для гаданий и совершения разных ритуальных таинств. Чаще всего гадали молодые девушки, собираясь вместе. Молодые девицы хотели знать, когда они выйдут замуж, каким будет их муж и новая семья.

На рождественский стол, за которым было принято собираться всей семьей, надо было обязательно ставить традиционные блюда. В первую очередь - это холодец с хреном, а также разнообразные блюда из свинины: зажаренный поросенок, фаршированная свиная голова, заливное. В Рождество заканчивается долгий пост, поэтому 7 января на столе должно быть много блюд из мяса.

В Рождество на Руси существовал обычай первого гостя, который впускает праздник в дом. Поэтому, важно, чтобы он входил в гости с чистыми и добрыми мыслями. В руках первого гостя должна быть еловая ветка, он должен обязательно войти через парадную дверь дома, а хозяева подарить ему подарок. Если первой в дом входила женщина – это считалось плохой приметой. В древней Руси это символизировало болезнь всех женщин в семье.