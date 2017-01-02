Тюменцы редко страдают от пиротехники

На протяжении последних нескольких лет массового поступления пациентов, пострадавших от пиротехники, в ожоговом отделении тюменской ОКБ №1 не наблюдается. Случаи таких трав – единичны. Об этом сообщил заведующий отделением Александр Поляков.

"В прошлом году таких случаев не было вообще. Первое правило, которому необходимо следовать, чтобы избежать испорченного праздника – соблюдение мер безопасности и инструкций по эксплуатации при обращении с огнём и смесями горючих веществ, составляющих основу всей пиротехники",- пояснил Александр Поляков в разговоре с корреспондентом портала "Мегaтюмень".

По его словам, от пиротехники чаще возникают ожоги рук, ног, лица, реже страдают глаза. Здесь важно правильно оказать первую помощь: поместить травмированную область под струю холодной проточной воды на 10-15 минут, после чего наложить на рану стерильную не давящую повязку.

"Не следует вскрывать волдыри, мазать место ожога масляными смесями - это ухудшит заживление и может стать причиной инфицирования раны. Если ожог вызывает опасение или сопровождается сильной болью - необходимо обратиться в больницу за медицинской помощью",- советует заведующий ожоговым отделением.