Полиция хочет допросить домашний прибор по делу об убийстве

Звуковая колонка Amazon Echo может стать ключевым свидетелем по делу об убийстве 47-летнего жителя американского штата Арканзас Виктора Коллинса, случившемся чуть более года назад. Как сообщает Geektimes, у полиции достаточно косвенных улик против хозяина дома, где нашли убитого, однако прямых доказательств его причастности к преступлению недостаточно.

Теперь надежды сыщиков возложены на Amazon Echo. Этот динамик предназначен для взаимодействия с людьми с помощью голосовых сообщений. По просьбе своего хозяина он читает книги, играет музыку, устанавливает будильник. Наконец, с ним можно просто поболтать. Естественно, все разговоры в присутствии Amazon Echo им записываются, записи хранятся на серверах компании Amazon. Эти записи и хочет получить полиция.

Компания Amazon в предоставлении полиции записей отказала, но согласилась ответить на конкретные вопросы об убийстве, используя записи Amazon Echo. Полисмены пытаются сейчас придумать таковые.

К счастью или сожалению, в России допрос домашних приборов пока невозможен. В нашей стране до сих пор нет сервисов Amazon, так что покупка Amazon Echo здесь бессмысленна.