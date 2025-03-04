Коллекторам в Тюменской области не удалось взыскать долг с наследников погибшего бойца

12:00 04 марта 2025
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Ялуторовский районный суд  отказал в иске Агентству по урегулированию споров к администрации Ялуторовского муниципального района Тюменской области, Татьяне М., которое пыталось взыскать с наследников погибшего на СВО военнослужащего  около 256 тысяч рублей.

В суде установлено, что мужчина в мае 2023 года взял кредитку в Тинькофф Банке, задолжал. по ней. В  июне 2024 года мбанк уступил агентству по урегулированию споров этот долг, и компания  решила через суд взыскать задолженность с наследников заемщика. Однако мужчина умер в ДНР при выполнении задач в ходе специальной военной операции, и законом установлено, что  обязательства военнослужащего по кредитному договору прекращаются в случае его гибели (смерти) при выполнении задач в период проведения специальной военной операции либо позднее указанного периода.

В связи с указанными обстоятельствами, исковые требования оставлены без удовлетворения.

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