В Тобольске начали готовиться к предстоящему пожароопасному сезону

Очистка территорий от сухостоя и создание минерализованных полос - важные направления в работе по профилактике ландшафтных пожаров, о том, какие работы предстоит в Тобольске выполнить до конца года, речь шла на плановом заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности в администрации города.

По линии ГОЧС в 2024 году было обновлено более 31 километра противопожарных минерализированных полос шириной не менее 10 метров. Весной провели очистку на 23 участках площадью 122 га, в осенний период очистили 28 участков, площадью 182 га. На очереди – этап зимнего удаления камышовой растительности. Всего до конца года запланировано обработать 314 га.

Что касается минувшего пожароопасного сезона, то, по информации представителя 8 ОФПС, за истекший период произошло 10 пожаров сухой растительности, что ниже показателя прошлого года на 71,4%. В 2023 года было зафиксировано 35 пожаров. Лесных пожаров на территории города допущено не было.