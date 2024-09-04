Тюменцы сообщили, сколько денег им надо для старта в бизнесе

Каждый четвертый житель Тюменской области хотел бы открыть собственное дело, у 9% уже есть работающий бизнес, а 4% хотели бы открыть еще один. В качестве надежных бизнес-партнеров предпочтительны члены семьи (41%), а самым перспективным направлением для предпринимательства тюменцы считают сферу торговли и услуг. Таковы результаты исследования ВТБ, которые банк провёл в преддверии ВЭФ-2024.

Для полноценного старта предпринимательской деятельности, по мнению большинства тюменцев, необходим первоначальный капитал в размере от 300 тысяч рублей до 2 млн рублей – так ответили 50% респондентов. Каждый третий считает, что сможет начать свое дело с суммы до 300 тыс. рублей, а 14% уверены, что нужно более 2 млн рублей. Источником стартового капитала 31% жителей региона считает собственные накопления, строить бизнес на заемные средства готовы 35% опрошенных, а 27% готовы сочетать оба варианта формирования капитала. При этом только у 6% уже есть необходимая сумма.

В качестве наиболее перспективных направлений для бизнеса тюменцы назвали сферу торговли и услуг, дизайн и творчество, в производстве и промышленности видят возможности 9% опрошенных, по 7% высказались за строительство, сферу общественного питания и финансы.

Руслан Еременко, член правления ВТБ:

Вклад среднего и малого бизнеса в экономику страны огромен. Это не только товары и услуги, не только налоговые поступления, но также и новые рабочие места. Поэтому стремление россиян создавать собственный бизнес и привлекать в него родных и близких должно получать максимальную поддержку со стороны государства и системообразующих структур. ВТБ активно работает с начинающими предпринимателями, предлагая свою экспертизу, сервисы и помощь на всех этапах развития.

В ответ на вопрос о том, что помогло бы открыть бизнес прямо сейчас, 55% опрошенных назвали поддержку государства, низкие налоги и наличие хорошей бизнес-идеи, чуть менее – 53% - появление достаточного стартового капитала, а 49% указали необходимым условием наличие четкого бизнес-плана и стратегии развития. Основные сдерживающие факторы для будущих бизнесменов – риск не окупить затраты (73%), вероятность бюрократии (37%) или "грязной" конкуренции (29%).