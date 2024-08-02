Льготную ипотеку ИТ-специалистам продлили до 2030 года

Льготная ипотека для ИТ-специалистов продлена до 2030 года решением Правительства РФ. Продление льготной программы кредитования планируется с августа 2024 года на новых условиях. Предельная ставка составит до 6% годовых (до 1 августа — 5%), а максимальная сумма кредита – до 9 млн рублей.

Для получения льготного кредита в Тюменской области к среднему уровню дохода ИТ-специалиста установлены требования: минимальный уровень зарплаты до вычета НДФЛ должен составлять от 90 тыс. рублей в месяц.

Оформить ИТ-ипотеку можно на покупку как строящегося, так и готового жилья на первичном рынке недвижимости, а также на индивидуальное жилищное строительство.

Сотрудники тюменских ИТ-компаний активно пользуются возможностью получения ипотеки по льготной ставке. По данным АО "Дом.рф" (оператор меры поддержки), за 2022-2024 гг. заключено свыше 1 230 кредитных договоров на общую сумму более 7,8 млрд рублей (из них в 2022 году — более 439 млн руб., в 2023 году — около 5 млрд руб., в 2024 году — 2,4 млрд руб.).