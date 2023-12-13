В Тюмени сдали жилой дом, построенный с использованием средств инфраструктурных облигаций

30-квартирный дом, возведенный с использованием средств инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ в рамках комплексной застройки территории вдоль Московского тракта в Тюмени, успешно введен в эксплуатацию.

По поручению губернатора Тюменской области Александра Моора в торжественной церемонии ввода в строй первого дома в новом жилом массиве принял участие заместитель главы региона Сергей Шустов. Качество строительства оценил и управляющий директор Института развития ДОМ.РФ Анатолий Азизов.

На площади в 109 га "ИСБ-Девелопмент" ведет строительство четырех домов в первой очереди площадью 81 тысяча кв. метров. Жилой комплекс рассчитан на 1 127 квартир. Всего в течение десяти лет планируется возведение более 500 тысяч кв. метров жилья.

В целях успешной реализации жилищного проекта ДОМ. РФ в рамках механизма инфраструктурных облигаций выделила застройщику льготный заем в размере 810 млн рублей. Деньги пошли на проектирование и строительство котельной и коммунальных сетей. Доступные средства на начальном этапе позволяют застройщикам оперативно создавать надежную инфраструктуру для будущих жильцов.

Это уже второй проект комплексной застройки, который реализуется в Тюменской области с применением инфраструктурных облигаций, отметил Сергей Шустов. В рамках первого проекта застройщик "Страна Запад" возводит 24 многоквартирных дома в ЖК "Домашний" мкр. Плеханово. В них смогут жить 8,5 тысячи семей. На средства льготного займа построены газовая котельная, инженерные сети и дороги.

Тюменская область стала первым регионом в России, где были сданы в эксплуатацию дома в проектах комплексной застройки с применением инфраструктурных облигаций. В ноябре 2022 года был введен в строй дом в мкр. Плеханово.